В Украину ввезли авто на $2 миллиарда

Чаще всего автомобили импортировали из Японии. Также в лидерах оказались машины из Германии и США.

За первые 11 месяцев 2018 года импорт легковых автомобилей в Украину составил 1,975 млрд долларов. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Отмечается, что наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 341,6 млн долл.

На втором месте оказалась Германия - импорт составил более 318,3 млн долл. Замыкает тройку лидеров США с результатом 279,9 млн долл.

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Также в ГФС сообщили, что в январе-ноябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 8,374 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что по налогам за элитные авто украинцы заплатили 163,3 млн грн в бюджет. В Украине насчитывается 8568 владельцев элитных автомобилей, подлежащие транспортному налогообложению.