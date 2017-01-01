Гривна замедлила рост: Курс валют на 12 июня

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 17 копеек – до 26,49 грн/долл, курс в покупке поднялся на 16 копеек – до 26,46 грн/долл.

На 12 июня, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2629,8950 гривны (-7,6072);

– 100 евро – 2977,0411 гривны (-3,6001).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на семь копеек – до 26,29 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел еще на почти 4 копейки.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 17 копеек – до 26,49 грн/долл, курс в покупке поднялся на 16 копеек – до 26,46 грн/долл.

Ранее сообщалось, что никто не был наказан за потерю 404 млн грн Украэроруха. Платинум Банк прекратил свою банковскую деятельность вместе с 404 млн грн на счетах от госпредприятия Украэрорух.