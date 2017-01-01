Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефть резко подорожала из-за инцидента в Оманском заливе

Комментариев: 0
Два нефтеналивных судна подверглись нападению в Оманском заливе 13 июня. Цены на нефть выросли почти на 4%.
В Оманском заливе второй раз напали на нефтяные танкеры
В Оманском заливе второй раз напали на нефтяные танкеры
из открытых источников

Читай также: В РФ заговорили о ценах на нефть ниже 40 долларов

Мировые цены на нефть резко подскочили из-за инцидента в Оманском заливе, где, по данным СМИ, два нефтяных танкера подверглись атаке.

Так, в четверг, 13 июня, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4%, до $62,48 за баррель.

Ранее сообщалось, что грузовое судно столкнулось с нефтяной платформой в Норвегии. Столкновение не повлияло на процесс добычи нефти, поскольку работа платформы была приостановлена на профилактику.

Поделись:
Теги: нефть, нападение, танкер, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь