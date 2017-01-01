Нефть резко подорожала из-за инцидента в Оманском заливе

Два нефтеналивных судна подверглись нападению в Оманском заливе 13 июня. Цены на нефть выросли почти на 4%.

В Оманском заливе второй раз напали на нефтяные танкеры из открытых источников

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Мировые цены на нефть резко подскочили из-за инцидента в Оманском заливе, где, по данным СМИ, два нефтяных танкера подверглись атаке.

Так, в четверг, 13 июня, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4%, до $62,48 за баррель.

Ранее сообщалось, что грузовое судно столкнулось с нефтяной платформой в Норвегии. Столкновение не повлияло на процесс добычи нефти, поскольку работа платформы была приостановлена на профилактику.