Грузовое судно столкнулось с нефтяной платформой в Норвегии

Столкновение не повлияло на процесс добычи нефти, поскольку работа платформы была приостановлена на профилактику.

В Норвегии судно снабжения PSV Sjoborg врезалось в нефтяную платформу Statfjord A. Пришлось эвакуировать более 270 рабочих. Об этом сообщается на сайте компании Equinor, которой принадлежит платформа.

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Отмечается, что 218 человек были эвакуированы на вертолетах, которые перебросили их на другие платформы.

Само столкновение судна с платформой не повлияло на процесс добычи нефти, поскольку ее работа в тот момент была приостановлена на профилактику.

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По последним данным, в результате инцидента пострадавших нет. Ущерб окружающей среде не нанесен.

Причина столкновения судна с платформой пока не установлена. Серьезность повреждений устанавливается.

Места повреждений на нефтяной платформе. Фото: Equinor

Ранее сообщалось, что в Украине спустили на воду самое большое судно за 25 лет. Для строительства Nibulon Max использовали около 5 тысяч тонн металлопроката и 150 км кабельной продукции.