Какие страны ЕС оставили нацвалюту: Инфографика
Большинство стран Европейского союза приняли валюту евро, однако есть страны, которые все еще используют свою национальную валюту. PaySpace Magazine напомнили, какую валюту используют страны ЕС.
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К таким странам относятся, в первую очередь, Великобритания (валюта — фунт стерлингов), Дания (валюта — датская крона) и Швеция (валюта — шведская крона).
При подписании Договора о Европейском Союзе Великобритания и Дания в специальном протоколе оговорили свое право не переходить к третьему этапу Экономического и валютного союза ЕС, который предусматривает введение единой валюты.
В Швеции и Дании прошли референдумы, на которых большинство жителей высказались против принятия евро. А в 2013 году министр финансов Швеции Андерс Борг заявил, что введение евро в Швеции не планируется.
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В Болгарии используется национальная валюта лев, которая привязана к курсу евро – он был установлен на определенном уровне и поддерживается в течении всех этих лет. Такая привязка нужна для стабилизации местной валюты, повышения ее надежности и, в некоторых случаях, для последующего перехода страны на евро.
Исследования показали, что 74 % населения Болгарии категорически высказывается за болгарский лев, и только 9 % поддерживает переход к единой валюте ЕС.
Польша тоже до сих пор пользуется собственной валютой, носящей название польский злотый. Переход Польши на единую валюту ЕС откладывается, ведь более 70% жителей страны выступают против этой идеи.
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Большинство жителей Чехии также не поддерживают переход на евро. Несмотря на то, что страна выполняет все Маастрихтские критерии, правительство не планирует конкретных сроков присоединения к еврозоне.
Венгрия использует форинт. По мнению Европейской комиссии страна еще не готова к вступлению в еврозону, так как не выполняет полностью все предписанные критерии, которые необходимы для перехода на евро.
В Румынии используется румынский лей. Но страна должна была перейти на евро еще 1 января 2019 года, однако, в конце 2018 года правительство сообщило, что переход будет возможен только в 2024.
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О планах перехода на единую европейскую валюту объявила и Хорватия (официальная валюта хорватская куна).
Валюта заменила национальные деньги в 19 из 28 стран ЕС. Евро также является национальной валютой еще девяти государств, семь из которых расположены в Европе. К примеру, Черногория, которая не входит в Евросоюз и не имеет собственной денежной единицы, официально использует евро.
Норвегия и Швейцария, которые также не входят в ЕС, пользуются собственными валютами (крона и франк).
Ранее сообщалось, что в ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро. Дизайн новых банкнот немного изменился и теперь деньги обладают дополнительными элементами защиты.
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