Какие страны ЕС оставили нацвалюту: Инфографика

Восемь стран Евросоюза не перешли на евро, а еще одна страна использует евро, не являясь членом Евросоюза.

Большинство стран Европейского союза приняли валюту евро, однако есть страны, которые все еще используют свою национальную валюту. PaySpace Magazine напомнили, какую валюту используют страны ЕС.

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К таким странам относятся, в первую очередь, Великобритания (валюта — фунт стерлингов), Дания (валюта — датская крона) и Швеция (валюта — шведская крона).

При подписании Договора о Европейском Союзе Великобритания и Дания в специальном протоколе оговорили свое право не переходить к третьему этапу Экономического и валютного союза ЕС, который предусматривает введение единой валюты.

В Швеции и Дании прошли референдумы, на которых большинство жителей высказались против принятия евро. А в 2013 году министр финансов Швеции Андерс Борг заявил, что введение евро в Швеции не планируется.

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В Болгарии используется национальная валюта лев, которая привязана к курсу евро – он был установлен на определенном уровне и поддерживается в течении всех этих лет. Такая привязка нужна для стабилизации местной валюты, повышения ее надежности и, в некоторых случаях, для последующего перехода страны на евро.

Исследования показали, что 74 % населения Болгарии категорически высказывается за болгарский лев, и только 9 % поддерживает переход к единой валюте ЕС.

Польша тоже до сих пор пользуется собственной валютой, носящей название польский злотый. Переход Польши на единую валюту ЕС откладывается, ведь более 70% жителей страны выступают против этой идеи.

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Большинство жителей Чехии также не поддерживают переход на евро. Несмотря на то, что страна выполняет все Маастрихтские критерии, правительство не планирует конкретных сроков присоединения к еврозоне.

Венгрия использует форинт. По мнению Европейской комиссии страна еще не готова к вступлению в еврозону, так как не выполняет полностью все предписанные критерии, которые необходимы для перехода на евро.

В Румынии используется румынский лей. Но страна должна была перейти на евро еще 1 января 2019 года, однако, в конце 2018 года правительство сообщило, что переход будет возможен только в 2024.

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О планах перехода на единую европейскую валюту объявила и Хорватия (официальная валюта хорватская куна).

Валюта заменила национальные деньги в 19 из 28 стран ЕС. Евро также является национальной валютой еще девяти государств, семь из которых расположены в Европе. К примеру, Черногория, которая не входит в Евросоюз и не имеет собственной денежной единицы, официально использует евро.

Норвегия и Швейцария, которые также не входят в ЕС, пользуются собственными валютами (крона и франк).

Европейские страны, которые используют и не используют евро psm7.com

Ранее сообщалось, что в ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро. Дизайн новых банкнот немного изменился и теперь деньги обладают дополнительными элементами защиты.