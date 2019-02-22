НБУ ввел в оборот новые 500 гривен

Банкнота будет выглядеть, как купюра образца 2015 года, только с подписью Якова Смолия.

Нацбанк ввел в оборот 500 гривен с подписью главы ведомства bank.gov.ua

В Украине с пятницы, 22 февраля, введены в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

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Отмечается, что выпуск банкнот осуществляется для обеспечения наличного оборота в пределах планового на 2019 год выпуска и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из оборота банкнот соответствующего номинала.

Банки будут принимать от клиентов банкноты номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет и их выдачу без ограничений.

Также сообщается, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись главы НБУ.

Ранее сообщалось, что канадцы отчеканили монеты в форме писанки. Это уже 4 монета в Канаде, посвященная украинской писанке.