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НБУ ввел в оборот новые 500 гривен

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Банкнота будет выглядеть, как купюра образца 2015 года, только с подписью Якова Смолия.
Нацбанк ввел в оборот 500 гривен с подписью главы ведомства
Нацбанк ввел в оборот 500 гривен с подписью главы ведомства
bank.gov.ua

В Украине с пятницы, 22 февраля, введены в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины. 

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Отмечается, что выпуск банкнот осуществляется для обеспечения наличного оборота в пределах планового на 2019 год выпуска и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из оборота банкнот соответствующего номинала.

Банки будут принимать от клиентов банкноты номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет и их выдачу без ограничений.

Также сообщается, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись главы НБУ.

Ранее сообщалось, что канадцы отчеканили монеты в форме писанки. Это уже 4 монета в Канаде, посвященная украинской писанке.

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Теги: НБУ, Нацбанк, банкноты, купюра, Яков Смолий, банкнота
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.02.2019, 14:01
Оценка:  0
гость
Так купюра такая же, только с подписью нового главы НБУ?
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