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В Крыму массово продают суррогатное топливо

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Не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%, сообщает Росстандарт.
В Крыму почти половина дизтоплива – фальсификат
В Крыму почти половина дизтоплива – фальсификат
Getty Images

В аннексированном Крыму дизельное топливо, не соответствующее требованиям, выявлено в 47% проверок, а фальсифицированный бензин – в 20%. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. 

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"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%.

Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая "оборотные" штрафы", – говорится в сообщении. 

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При этом в Росстандарте рассказали, что по сравнению с прошлым годом, в этом фиксируется улучшение ситуации с качеством топлива в Крыму. Так, в 2018-м оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО предупредил о проблемах из-за запрета РФ поставок топлива. Запрет Россией поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы, сообщил Данилюк.

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Теги: Крым, топливо, бензин, фальсификация, дизтопливо, аннексия Крыма
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.06.2019, 12:32
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