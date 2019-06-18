В Крыму массово продают суррогатное топливо

Не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%, сообщает Росстандарт.

В аннексированном Крыму дизельное топливо, не соответствующее требованиям, выявлено в 47% проверок, а фальсифицированный бензин – в 20%. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

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"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%.

Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая "оборотные" штрафы", – говорится в сообщении.

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При этом в Росстандарте рассказали, что по сравнению с прошлым годом, в этом фиксируется улучшение ситуации с качеством топлива в Крыму. Так, в 2018-м оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО предупредил о проблемах из-за запрета РФ поставок топлива. Запрет Россией поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы, сообщил Данилюк.