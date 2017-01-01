В Кабмине рассказали, чем успешно торгует Украина

Украина за четыре месяца текущего года увеличила экспорт на 6%. Больше всего страна продает продукты растительного происхождения, металлы и изделия из них.

За четыре месяца 2019 года Украина увеличила экспорт товаров на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего поставлено на внешние рынки продуктов растительного происхождения, металлов и изделий из них. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины в Facebook.

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"Украина в январе-апреле 2019 года экспортировала товаров на 16,3 млрд долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира", - говорится в сообщении.

Так, больше всего Украина экспортировала товаров следующих групп:

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продукты растительного происхождения - 3,9 млрд долларов; недрагоценные металлы и изделия из них - 3,6 млрд долларов; жиры и масла животного или растительного происхождения - 1,5 млрд долларов; минеральные продукты - 1,5 млрд долларов.

Отмечается, что Европейский Союз - главный торговый партнер Украины с долей в 42,4% от общего объема экспорта. В ЕС в январе-апреле 2019 года украинские экспортеры продали товаров на 6,9 млрд долларов, что составляет 4,8%.

Ранее сообщалось, что сальдо торговли Украины ушло в "минус" на $2 млрд. Импорт превысил экспорт более чем на два миллиарда долларов за первые четыре месяца текущего года.