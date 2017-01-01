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В Кабмине рассказали, чем успешно торгует Украина

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Украина за четыре месяца текущего года увеличила экспорт на 6%. Больше всего страна продает продукты растительного происхождения, металлы и изделия из них.
В правительстве назвали главные товары на экспорт
В правительстве назвали главные товары на экспорт
flickr.com

За четыре месяца 2019 года Украина увеличила экспорт товаров на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего поставлено на внешние рынки продуктов растительного происхождения, металлов и изделий из них. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины в Facebook

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"Украина в январе-апреле 2019 года экспортировала товаров на 16,3 млрд долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира", - говорится в сообщении.

Так, больше всего Украина экспортировала товаров следующих групп: 

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  1. продукты растительного происхождения - 3,9 млрд долларов;
  2. недрагоценные металлы и изделия из них - 3,6 млрд долларов;
  3. жиры и масла животного или растительного происхождения - 1,5 млрд долларов;
  4. минеральные продукты - 1,5 млрд долларов.

Отмечается, что Европейский Союз - главный торговый партнер Украины с долей в 42,4% от общего объема экспорта. В ЕС в январе-апреле 2019 года украинские экспортеры продали товаров на 6,9 млрд долларов, что составляет 4,8%.

Ранее сообщалось, что сальдо торговли Украины ушло в "минус" на $2 млрд. Импорт превысил экспорт более чем на два миллиарда долларов за первые четыре месяца текущего года.

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Теги: Минэкономики, экспорт, Кабмин Украины
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