Как в Украине продавали лес-кругляк в 2014-2019 годах: Инфографика

Массовая вырубка лесов в Карпатах привела к подтоплениям и наводнениям.

Даже в 2019 году продолжаются вырубки лесов, однако уже незаконные bigmir.net

Мораторий на экспорт древесины Верховная Рада ввела еще 4 года назад, однако, ситуация лучше не стала из-за лазеек в законе, по причине которых ввели уголовную ответственность за вырубку лесов.

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Слово и дело проследили, как продавали украинский лес в течении последних пяти лет. Отмечается, что статистика приводится по данным, полученным от ГФС.

С 1 ноября 2015 года начал действовать мораторий на вырубку лесов и распространяться на все древесные породы, кроме сосны, а с 1 января 2017-го нельзя вывозить и эту хвойную породу. Мораторий на экспорт древесины не распространялся только на дрова.

Евросоюз был против, из-за чего не предоставил в свое время транш на сумму в 600 млн евро. Однако, мораторий практически не действовал. Вырубки лесов продолжались, а лес-кругляк вывозился за границу контрабандой.

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Закон об уголовной ответственности был принят только в апреле 2019 года. Ранее тюрьма грозила тем, кто вырубал лес на сумму, равную 1-5 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Зрада кроется в том, что в этом случае в уголовном процессе применяется не 17 гривен минимум, как в административном штрафе, а 960 гривен. Это размер социальной льготы. Разъяснение содержится в Переходных положениях Налогового кодекса.

Таким образом, за такой общественно опасный вид преступления, как незаконная рубка лесов, у нас наступит уголовная ответственность только в том случае, когда "черные" лесорубы нарубят на 2 миллиона гривен. Это почти 1 гектар леса. Только за гектар леса, не менее, наступает уголовная ответственность", – пояснила народный депутат Ольга Червакова.

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Изменениями в закон установили, что к уголовной ответственности за вырубку леса в крупном размере будут привлекать в случае вреда от 18 необлагаемых минимумов, а в особо крупном размере – от 36 минимумов. Речь идет о 17 тыс 289 грн и 34 тыс 578 грн соответственно.

Так, в 2014 году леса вывезли на 255 млн долларов – 2,9 млн тонн. В 2015 году вывезли 2,5 млн тонн на 250 млн долларов.

После введения моратория, по итогам 2016 года оказалось, что Украина официально продала 1,7 млн тонн леса на 106 млн долларов. В 2017 эта сумма составила 880 тыс долл – 10 тыс 658 тонн. В 2018 году в 5 раз меньше – 2 тыс 844 тонны леса на 197 тыс грн.

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По данным ГФС, в 2019 году лес вовсе не экспортировался.

Ранее сообщалось, что Украина почти на четверть увеличила заготовку леса-кругляка. Лесозаготовки деловой круглой древесины в стране выросли на 23% и приблизились к 9 млн кубометров.