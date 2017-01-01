Предприимчивый китаец за продажу свежего воздуха получил 600 тыс долларов

Покупателями в основном являются люди из наиболее грязных городов.

На продаже чистого лесного воздуха мужчина из Китая заработал 600 тыс долларов за год facebook.com

Упакованный воздух в банки с помощью вакуумной технологии предприимчивый китаец Ян Цзе из города Паньань провинции Чжэцзян продает жителям загрязненных городов. Так, за целый год он продал 470 тыс банок с воздухом и получил примерно 4 млн юаней, то есть 600 тыс долларов, передает UBR со ссылкой на китайское издание Жэньминь жибао.

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Китаец в основной собирает чистый воздух в горном районе на территории родного города, где лес составляет почти 93% от всей территории. Также в городе Паньань существует водохранилище площадью в 2 млн кв м, что обеспечивает присутствие в воздухе отрицательных ионов.

Так, Ян Цзе рассказал, что сам процесс бора воздуха имеет несколько этапов: сбор воздуха, дезинфекция, ультрафиолетовое облучение, увеличение давления. В итоге таких действий концентрация кислорода в банке составляет 90%.

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Чаще всего воздух покупают жители северного Китая, где воздух ухудшается в период с ноября по март. Но китаец также экспортирует воздух и в Японию, Южную Корею, Испанию, США и другие страны.

Сам Ян Цзе говорит, что ему нравится продавать чистый воздух и он гордится тем, что он произведен на его родной земле, но все-таки он хотел бы, чтобы бизнес шел хуже, так как это означало бы улучшение экологической обстановки.

Ранее сообщалось, что британка заработала 100 тыс фунтов, продавая свои грязные носки. Основные покупатели девушки – фетишисты.