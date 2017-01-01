Ученые сосчитали возраст самых старых деревьев - фото
Самой старой клональной колонии (деревьях, которые внешне выглядят как роща, но считаются единым живым организмом, так как имеют общую корневую систему) является Пандо - роща осинообразного тополя в штате Юта (США), которая имеет возраст, по отдельным мнениям ученых, от 80 тыс до 1 млн лет. А вот сколько лет самым старым отдельным деревьям в мире, разбирались Naked Science.
Старый Тикко
Читай также: Финансовый китайский гороскоп на 2019 год
Одним из самых старых деревьев является сосна по имени Тикко. Возраст Тикко оставляет примерно 9550 лет и находится на горе парка Фулуфьеллет в Швеции. Эксперты оценивают ствол дерева как относительно молодой, но коренище у него достигает почти 10 тыс лет.
Так, Старый Тикко в молодости карликовым деревом и только в прошлом веке стал выглядеть как "нормальное" дерево. На сегодня дерево составляет в высоту примерно 5 м. К слову, назвали его в честь пса первооткрывателя Лейфа Куллмана, профессора географии в университете Умео.
Мафусаил
Читай также: Британцы признали Ryanair худшим авиаперевозчиком
Еще одним старым деревом является Мафусаил, который принадлежит тому же виду долгожителей, что и Старый Тикко. Возраст дерева составляет 4848 лет, достоверно известно, что еще в 2831 до н. э. он пророс из семени.
Точное положение дерева скрывается работниками Национального леса Инио (Калифорния, США), чтобы оно росло в целости и сохранности.
Тис Ллангернив
Читай также: Финансовый зодиакальный гороскоп на 2019 год
Возраст тиса из деревни Ллангернив по разным данным насчитывает от 4 до 5 тыс лет, но является ориентировочным. Местные называют дерево "ангел, который все записывает", так как местные жители верят, что дерево налагает проклятия. Каждый год в Хэллоуин со стороны погоста доносится жуткий голос, перечисляющий имена тех жителей деревни, которым суждено умереть в наступающем году.
Зороастрийский Сарв (Сарв-э Абар-кух)
Читай также: Телевизоры оказались самым популярным подарком к Новому году
Средиземноморский кипарис растет в селе Абарку (Иран). Его высота достигает 25 м, а обхват в 18 м. Ученые говорят, что его возраст достигает более, чем 4 тыс лет.
Легенда гласит, что дерево было посажено самим Заратустром, но позже выяснилось, что легендарный жрец родился на полтора-два тысячелетия позже от самого дерева.
Сенатор
Читай также: Брачный контракт: Сколько потеряет самый богатый человек в мире после развода
Еще одним старым деревом мог бы считаться прудовый кипарис по имени Сенатор (штат Флорида, США). В давние времена дерево было ориентиром для индейцев, а позже, начиная с 19 века, дерево стало туристическим достоянием для туристов со всего мира.
Но в 2012 году 26-летняя наркоманка по имени Сара Барнс сожгла дерево изнутри для того, чтобы "посмотреть, как оно горит", а весь процесс она сняла на телефон.
Пожарные не успели приехать и 36-ти метровое дерево рухнуло. Сенатору было около 3500 лет.
Ранее сообщалось, как и где делают самый дорогой кофе в мире. Его производят из фекалий индонезийских зверьков.
Полная версия правил