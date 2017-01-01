Ученые сосчитали возраст самых старых деревьев - фото

Некоторые из них родились намного раньше появления Иисуса Христа.

По отдельным мнениям ученых, самым старым деревьям в мире от 80 тыс до 1 млн лет Getty Images

Самой старой клональной колонии (деревьях, которые внешне выглядят как роща, но считаются единым живым организмом, так как имеют общую корневую систему) является Пандо - роща осинообразного тополя в штате Юта (США), которая имеет возраст, по отдельным мнениям ученых, от 80 тыс до 1 млн лет. А вот сколько лет самым старым отдельным деревьям в мире, разбирались Naked Science.

Старый Тикко

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Одним из самых старых деревьев является сосна по имени Тикко. Возраст Тикко оставляет примерно 9550 лет и находится на горе парка Фулуфьеллет в Швеции. Эксперты оценивают ствол дерева как относительно молодой, но коренище у него достигает почти 10 тыс лет.

Так, Старый Тикко в молодости карликовым деревом и только в прошлом веке стал выглядеть как "нормальное" дерево. На сегодня дерево составляет в высоту примерно 5 м. К слову, назвали его в честь пса первооткрывателя Лейфа Куллмана, профессора географии в университете Умео.

Старый Тикко в Швеции Naked Science

Мафусаил

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Еще одним старым деревом является Мафусаил, который принадлежит тому же виду долгожителей, что и Старый Тикко. Возраст дерева составляет 4848 лет, достоверно известно, что еще в 2831 до н. э. он пророс из семени.

Точное положение дерева скрывается работниками Национального леса Инио (Калифорния, США), чтобы оно росло в целости и сохранности.

Мафусаил в Калифорнии, США Naked Science

Тис Ллангернив

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Возраст тиса из деревни Ллангернив по разным данным насчитывает от 4 до 5 тыс лет, но является ориентировочным. Местные называют дерево "ангел, который все записывает", так как местные жители верят, что дерево налагает проклятия. Каждый год в Хэллоуин со стороны погоста доносится жуткий голос, перечисляющий имена тех жителей деревни, которым суждено умереть в наступающем году.

ТисАнгел, который все записывает в Северном Уэльсе, Британия Naked Science

Зороастрийский Сарв (Сарв-э Абар-кух)

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Средиземноморский кипарис растет в селе Абарку (Иран). Его высота достигает 25 м, а обхват в 18 м. Ученые говорят, что его возраст достигает более, чем 4 тыс лет.

Легенда гласит, что дерево было посажено самим Заратустром, но позже выяснилось, что легендарный жрец родился на полтора-два тысячелетия позже от самого дерева.

Зороастрийский Сарв в Иране Naked Science

Сенатор

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Еще одним старым деревом мог бы считаться прудовый кипарис по имени Сенатор (штат Флорида, США). В давние времена дерево было ориентиром для индейцев, а позже, начиная с 19 века, дерево стало туристическим достоянием для туристов со всего мира.

Но в 2012 году 26-летняя наркоманка по имени Сара Барнс сожгла дерево изнутри для того, чтобы "посмотреть, как оно горит", а весь процесс она сняла на телефон.

Пожарные не успели приехать и 36-ти метровое дерево рухнуло. Сенатору было около 3500 лет.

Сенатор во Флориде, США Naked Science

Ранее сообщалось, как и где делают самый дорогой кофе в мире. Его производят из фекалий индонезийских зверьков.