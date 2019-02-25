В 2018 году в Украине вырубили леса на 117 млн грн

Площадь незаконной вырубки составляет 17,7 тыс куб м.

За 2018 год в Украине незаконно вырубили 17,7 тыс куб м леса bigmir.net

Заместитель председателя Гослесагенства Владимир Бондарь во время презентации публичного отчета сообщил, что за 2018 год в Украине незаконно вырубили 17,7 тыс куб м леса и причинили ущерб на 117 млн грн, передает Сегодня.

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"За 2018 год общий объем незаконной вырубки лесов составил 17, 7 тыс куб м нанесен ущерб на почти 117 млн грн. А объем древесины, вырубленной невыявленными лесонарушителями, составил 12 тыс куб м, а это 70% от общего объема, размер такого ущерба – 82 млн грн", – сообщил Боднар.

Он также отметил, что количество и объемы незаконных вырубок уменьшаются, где, например, в 2017 году объем составил 26,1 тыс куб м.

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