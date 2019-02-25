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В 2018 году в Украине вырубили леса на 117 млн грн

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Площадь незаконной вырубки составляет 17,7 тыс куб м.
За 2018 год в Украине незаконно вырубили 17,7 тыс куб м леса
За 2018 год в Украине незаконно вырубили 17,7 тыс куб м леса
bigmir.net

Заместитель председателя Гослесагенства Владимир Бондарь во время презентации публичного отчета сообщил, что за 2018 год в Украине незаконно вырубили 17,7 тыс куб м леса и причинили ущерб на 117 млн грн, передает Сегодня. 

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"За 2018 год общий объем незаконной вырубки лесов составил 17, 7 тыс куб м нанесен ущерб на почти 117 млн грн. А объем древесины, вырубленной невыявленными лесонарушителями, составил 12 тыс куб м, а это 70% от общего объема, размер такого ущерба – 82 млн грн", – сообщил Боднар.

Он также отметил, что количество и объемы незаконных вырубок уменьшаются, где, например, в 2017 году объем составил 26,1 тыс куб м.

Ранее сообщалось, что ученые сосчитали возраст самых старых деревьев. Некоторые из них родились намного раньше появления Иисуса Христа.

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Теги: Гослесагенство, вырубка леса, незаконная вырубка леса, деревья, лес, леса украины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
CrespoxUA    25.02.2019, 18:58
Оценка:  0
CrespoxUA
Охотно верю,ведь цена на это дерево бросовая,похоже что по 11 гривен 70 копеек за тонну древесины.
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