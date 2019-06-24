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Зеленский решил, как наказывать депутатов за прогулы заседаний

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Законопроект Зеленского внесен в Раду как неотложный.
Согласно регистрации, 21 июня 2019 года, в помещении 270 депутатов
Согласно регистрации, 21 июня 2019 года, в помещении 270 депутатов
facebook.com/kievtypical

Законопроект Владимира Зеленского №10394, призванный решить проблему неперсонального голосования депутатами, внесен и зарегистрирован в Раде 21 июня, передает UBR. 

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Документ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами“ помечен как неотложный.

Пока что остается неясно, в чем именно заключается идея ЗЕ-команды и поможет ли она решить проблему, так как текст документа все еще не обнародован на сайте Рады.

Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, анонсируя подготовку проекта, заявлял о введении уголовной ответственности за кнопкодавство. 

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Однако, отмечается, что одного только наказания в данном случае может оказаться недостаточно. Необходимо еще и обеспечить условия для сбора достаточных доказательств проступка.

В одной из поданных петиций, граждане предлагали ввести систему идентификации депутатов по отпечатку пальца.

Также, Руслан Стефанчук анонсировал внесение и другого законопроекта, который должен буде обеспечить еще и исправное посещение депутатами пленарных заседаний.

Ранее сообщалось, что в столовой АП Зеленского кормят дешевле, чем в Раде. В списке предлагаемых блюд нет деликатесов.

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Теги: Верховная Рада, депутаты, кнопкодавство, прогулы заседаний Рады, прогулы заседаний ВР, голосование депутатов, коррупция
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гость  (аноним)  24.06.2019, 13:13
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Ух, аж в пот пробило.
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