Зеленский решил, как наказывать депутатов за прогулы заседаний

Законопроект Зеленского внесен в Раду как неотложный.

Законопроект Владимира Зеленского №10394, призванный решить проблему неперсонального голосования депутатами, внесен и зарегистрирован в Раде 21 июня, передает UBR.

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Документ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами“ помечен как неотложный.

Пока что остается неясно, в чем именно заключается идея ЗЕ-команды и поможет ли она решить проблему, так как текст документа все еще не обнародован на сайте Рады.

Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, анонсируя подготовку проекта, заявлял о введении уголовной ответственности за кнопкодавство.

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Однако, отмечается, что одного только наказания в данном случае может оказаться недостаточно. Необходимо еще и обеспечить условия для сбора достаточных доказательств проступка.

В одной из поданных петиций, граждане предлагали ввести систему идентификации депутатов по отпечатку пальца.

Также, Руслан Стефанчук анонсировал внесение и другого законопроекта, который должен буде обеспечить еще и исправное посещение депутатами пленарных заседаний.

Ранее сообщалось, что в столовой АП Зеленского кормят дешевле, чем в Раде. В списке предлагаемых блюд нет деликатесов.