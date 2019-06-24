Путин снял запрет на транзит украинских товаров

Президент РФ отменил запрет на транзит товаров с Украины, который действовал с 2016 года. Изменения вступают в силу с 1 июля.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории РФ в третьи страны. Об этом говорится в указе российского президента.

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Согласно документу, товары из Украины могут перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Транзит будет разрешен "при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов".

Изменения вступают в силу с 1 июля.

Ранее сообщалось, что РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.