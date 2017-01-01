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Кабмин с 1 июля повышает пенсии

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Пенсионерам с большим стажем повысят выплаты с 1 июля. Пенсия будет составлять не менее двух тысяч гривен.
В Украине повысят пенсию
В Украине повысят пенсию
Корреспондент.net

Кабинет министров на ближайшем заседании примет решение о повышении пенсий гражданам, которые имеют большой стаж работы, при это получают небольшую пенсию из-за низкой зарплаты. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства. 

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По словам главы правительства, уже с 1 июля женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия составит не менее двух тысяч гривен.

Как отметил премьер, это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

"Все процедурные решения закрепляем на ближайшем заседании правительства", - добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что доставлять пенсии на дом в Украине будет не только Укрпочта. Кабмин запустил пилотный проект, согласно которому доставку будет осуществлять и Ощадбанк.

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Теги: пенсионер, пенсионеры, Кабмин Украины, пенсии, Володимир Гройсман, Владимир Гройсман
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