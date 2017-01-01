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В июле пенсионеры получат надбавку: Кому и сколько дадут

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Надбавку дадут из-за увеличения прожиточного минимума.
В июле пенсионеры получат от 67 до 670 грн больше
В июле пенсионеры получат от 67 до 670 грн больше
flickr.com

Украинские пенсионеры получат надбавку к пенсии в июле 2019 года в связи с увеличением прожиточного минимума, который поднялся с 1 января 2019 года, передает 24 Канал. 

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Так, пенсия в июле вырастет на:

  • 67 гривен для пенсионеров с минимальными выплатами;
  • 670 гривен для пенсионеров с максимальными выплатами.

В итоге пенсионеры с минимальной пенсией будут получать 1564 грн, а с максимальной – до 15640 грн. 

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Также, если украинский пенсионер с минимальной пенсией имеет полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), он может также претендовать на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума.

Перерасчету в соответствии с ростом прожиточного минимума подлежат: 

  1. минимальные и максимальные размеры пенсий;
  2. доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  3. надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";
  4. доплаты в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";
  5. ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;
  6. минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
  7. государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны.

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Отмечается, что пенсии пересчитываются автоматически, то есть никуда обращаться и подавать заявки не нужно, получать можно будет также, как в мае, но уже чуть больше.

Ранее сообщалось, что по решению Конституционного суда Киева, назначение пенсии за выслугу лет не будут привязывать к возрасту. Суд отменил привязку возраста к назначению пенсии за выслугу лет учителей, врачей и артистов.

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Теги: пенсии, выплата пенсий, льготы, соцльготы, соцвыплаты, увеличение пенсий
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