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Монеты номиналом в 5 и 10 гривен появятся в Украине в 2020 году – фото

Комментариев: 1
НБУ меняет банкноты в 5 и 10 гривен на монеты того же номинала.
Монеты номиналом в 5 и 10 гривен появятся в Украине в 2020 году – фото
© НБУ
Фото 1/2
  • Монеты номиналом в 5 и 10 грн появятся уже в 2020 году
  • Монеты номиналом в 5 и 10 грн появятся уже в 2020 году
Монеты номиналом в 5 и 10 гривен появятся в Украине в 2020 году – фото
Монеты номиналом в 5 и 10 грн появятся уже в 2020 году
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Национальный банк Украины сообщил о том, что монеты в 5 и 10 гривен войдут в оборот в 2020 году, передают Украинские новости. 

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"Мы в 2019 году вводим 5 гривен и в 2020 году – 10 гривен", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции.

Глава Нацбанка уточнил, что банкноты в 1 и 2 гривны приостановлены в печати.

"По мере их износа они будут изыматься из оборота, и заменяться монетами соответствующих номиналов", - добавил глава НБУ.

Ранее сообщалось, что вместо монет 1,2 и 5 копеек НБУ введет купюру в 1 тыс гривен. Монеты будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.

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Теги: НБУ, Нацбанк, новые банкноты, банкноты Украины, деньги в украине, монеты в Украине, украинские монеты, гривны, копейки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.06.2019, 13:26
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гость
Все к тому идет что будет гиперинфляция, виноват конечно же Пу....
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