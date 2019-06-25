НБУ меняет банкноты в 5 и 10 гривен на монеты того же номинала.

Монеты номиналом в 5 и 10 грн появятся уже в 2020 году

Монеты номиналом в 5 и 10 гривен появятся в Украине в 2020 году – фото

Монеты номиналом в 5 и 10 гривен появятся в Украине в 2020 году – фото

Национальный банк Украины сообщил о том, что монеты в 5 и 10 гривен войдут в оборот в 2020 году, передают Украинские новости.

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"Мы в 2019 году вводим 5 гривен и в 2020 году – 10 гривен", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции.

Глава Нацбанка уточнил, что банкноты в 1 и 2 гривны приостановлены в печати.

"По мере их износа они будут изыматься из оборота, и заменяться монетами соответствующих номиналов", - добавил глава НБУ.

Ранее сообщалось, что вместо монет 1,2 и 5 копеек НБУ введет купюру в 1 тыс гривен. Монеты будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.