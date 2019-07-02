Гривна укрепилась на 5,5% с начала года

За первый месяц лета украинская валюта к доллару укрепилась на 2,5%. Аналитики ожидают среднегодовой курс на уровне около 20 гривен за доллар.

За июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, с начала года - на 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Читай также: Рост доходов украинцев существенно замедлился Так, по итогам первого месяца лета украинская валюта выросла до 26,18 грн/долл.

По отношению к евро за июнь гривна укрепилась на 0,6% - до 29,76 грн/евро, с начала года - на 1,1%.

Также в НБУ сообщают, что за июнь центробанк пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанке на 322,3 миллиона долларов.

Читай также: Декретные и пенсии: Кто и насколько получит больше с 1 июля

Так, в первую неделю июня Нацбанк купил 102,7 миллиона долларов, во вторую – 135,1 миллиона долларов, в третью - 40,5 миллиона долларов, в четвертую – 44 миллиона долларов.

В течение месяца регулятор не продавал валюту.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,408 миллиарда долларов, или в семь раз.

Как сообщалось, в текущем году аналитики Fitch Ratings ожидают среднегодовой курс гривны на уровне 28,86 за доллар.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.