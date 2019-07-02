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Гривна укрепилась на 5,5% с начала года

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За первый месяц лета украинская валюта к доллару укрепилась на 2,5%. Аналитики ожидают среднегодовой курс на уровне около 20 гривен за доллар.
Гривна продолжает укрепляться
Гривна продолжает укрепляться
Getty Images

За июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, с начала года - на 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Так, по итогам первого месяца лета украинская валюта выросла до 26,18 грн/долл.

По отношению к евро за июнь гривна укрепилась на 0,6% - до 29,76 грн/евро, с начала года - на 1,1%.

Также в НБУ сообщают, что за июнь центробанк пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанке на 322,3 миллиона долларов.

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Так, в первую неделю июня Нацбанк купил 102,7 миллиона долларов, во вторую – 135,1 миллиона долларов, в третью - 40,5 миллиона долларов, в четвертую – 44 миллиона долларов.

В течение месяца регулятор не продавал валюту.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,408 миллиарда долларов, или в семь раз.

Как сообщалось, в текущем году аналитики Fitch Ratings ожидают среднегодовой курс гривны на уровне 28,86 за доллар.

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Теги: НБУ, курс валют, Межбанк, курс гривны, курс нбу, курс долара, курс доллара к гривне
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Комментариев (1)
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Аlexandr_911    02.07.2019, 13:24
Оценка:  0
Аlexandr_911
среднегодовой курс 20 грн/$ - ну-ну ))))))
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