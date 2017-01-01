Что происходит на валютном рынке Украины и какого курса ждать в июле

Ситуация на глобальных рынках остается благоприятной для гривны.

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Курс доллара США в июне снизился на 1,6% против мировых валют. Перспективы торможения глобальной экономики и экономики США, в частности, а также ожидания снижения учетной ставки ФРС оказали давление на валюту, как и заявления Дональда Трампа о “сильном“ долларе, сдерживающем торговлю.

Об этом bigmir.net рассказали аналитики FOREX CLUB.

Как менялся курс доллара США

Курс продажи безналичного доллара США в Украине в июне вырос на 2,6% до 26,16 грн., наличного – на 2,6% до 26,28 грн. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой сохранился на отметке 1,1%.

Курс продажи доллара США Скриншот

Как менялся курс евро

Курс продажи безналичного евро в Украине вырос на 0,8% до 29,74 грн., наличного – на 0,7% до 29,88 грн.

Курс продажи евро Скриншот

Как менялся курс российского рубля

Курс продажи безналичного рубля в Украине в июне вырос на 1% до 0,415, наличного – на 0,9% до 0,419 грн. По отношению к доллару США российская валюта укрепилась на 3% до 63,07 руб., на фоне роста мировых цен на нефть (котировки Brent выросли за месяц с 61,66 до 64,36 долларов за баррель).

Курс продажи рубля Скриншот

Чего ожидать на валютном рынке Украины в июле-2019

Курс гривны в июле будет колебаться в диапазоне 26 – 27,35 грн. за доллар. Отметка 26 грн. за доллар остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

Июль традиционно спокойный месяц для валютного рынка. Сезон отпусков и низкой деловой активности. Однако в июле объем ликвидности может сократиться, что приведет к росту волатильности, и спекулятивно рынок будет более уязвим, поскольку небольшой дисбаланс спроса и предложения повлияет на настроения участников рынка. Особенно это проявится в случае неожиданных результатов досрочных парламентских выборов и угрозы для формирования коалиции, – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB

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Ситуация на глобальных рынках остается благоприятной для гривны. После саммита G20 напряженность в торговом конфликте между США и Китаем спадает. Цены по ключевым экспортным товарам находятся на приемлемых для гривны уровнях. Вместе с тем отмена обязательной продажи выручки может повысить спекуляции со стороны экспортеров, если изменится конъюнктура рынка или внешние условия.

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