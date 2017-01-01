Украинцы увеличивают продажу валюты, несмотря на падение курсов

Продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года. По итогам июня превысила на 176 миллионов долларов.

В течение июня население Украины продало наличной валюты на 176 млн долларов больше, чем купило. Об этом сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 5 июля.

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В июне население продало 1 161,6 млн долларов и купило 985,6 млн долларов. Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 176 млн долларов больше, чем купило.

Отмечается, что чистая продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года.

Стоит отметить, что официальный курс доллара и евро упал до двухлетних минимумов - 25,71 и 28,95 гривен соответственно.