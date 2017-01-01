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Украинцы увеличивают продажу валюты, несмотря на падение курсов

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Продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года. По итогам июня превысила на 176 миллионов долларов.
Украинцы продают доллары, несмотря на дешевизну
Украинцы продают доллары, несмотря на дешевизну
flickr.com

В течение июня население Украины продало наличной валюты на 176 млн долларов больше, чем купило. Об этом сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 5 июля. 

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В июне население продало 1 161,6 млн долларов и купило 985,6 млн долларов. Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 176 млн долларов больше, чем купило.

Отмечается, что чистая продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года.

Стоит отметить, что официальный курс доллара и евро упал до двухлетних минимумов - 25,71 и 28,95 гривен соответственно.
 
Ранее сообщалось, что Украина резко нарастила международные резервы. За июнь золотовалютные резервы выросли на 1,2 миллиарда долларов и почти достигли уровня на начало года.
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Теги: валютный рынок, валюта, НБУ, курс валют, обмен валют
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