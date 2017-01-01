Зарплата Холодницкого за месяц выросла на более 100 тыс грн

Теперь заместитель генерального прокурора получает 189 358 грн в месяц.

Холодницкий в прошлом месяце резко получил зарплату на 100 тыс больше facebook.com/NKholodnytskyi

Генеральная прокуратура предоставила документ о том, что заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за июнь по сравнению с маем увеличилась на более, чем 100 тыс грн - до 189 358 грн, передают Украинские новости.

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Так, сам оклад составил 63 432 грн, а вся остальная сумма состоит из надбавок, доплат и премий.

В итоге, после удержания налогов и сборов Холодницкий получил 152 433 гривны.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев в мае снизилась. В мае средняя зарплата в Украине сократилась на 30 гривен и составила составила 10 239 гривен.