Гройсман хочет заложить в бюджет-2020 рост пенсий и зарплат

Премьер-министр просит заложить в бюджет ряд инициатив.

Гройсман просит, чтобы рост пенсий и зарплат заложили в бюджет-2020 Урядовий портал

В прямом эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что он выступает за формирование сбалансированного государственного бюджета на 2020 год с продолжением начатых социальных программ, передает Правительственный портал.

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"Важно заложить [в бюджет] качественные показатели", – заявил Гройсман.

Он уверен, что в главном бюджете страны важно сохранить ряд инициатив, в том числе по росту зарплат, пенсий, а также реализации социальных программ помощи, которые в настоящее время реализуются.

Гройсман уточнил, что "одним из инструментов достижения целей станет наработанный правительством пакет законопроектов, который приблизит стандарты жизни украинцев до европейского уровня".

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Он рассказал, что эти инициативы уже находятся в парламенте и должны быть рассмотрены как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что Кабмин спрогнозировал развитие экономики до 2022. Правительство одобрило два сценария развития экономики Украины на 2020-2022 года и спрогнозировало рост цен.