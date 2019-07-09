Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман хочет заложить в бюджет-2020 рост пенсий и зарплат

Комментариев: 1
Премьер-министр просит заложить в бюджет ряд инициатив.
Гройсман просит, чтобы рост пенсий и зарплат заложили в бюджет-2020
Гройсман просит, чтобы рост пенсий и зарплат заложили в бюджет-2020
Урядовий портал

В прямом эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что он выступает за формирование сбалансированного государственного бюджета на 2020 год с продолжением начатых социальных программ, передает Правительственный портал. 

Читай также: "Социальный премьер": Гройсман рассказал о тарифах и пенсиях

"Важно заложить [в бюджет] качественные показатели", – заявил Гройсман.

Он уверен, что в главном бюджете страны важно сохранить ряд инициатив, в том числе по росту зарплат, пенсий, а также реализации социальных программ помощи, которые в настоящее время реализуются.

Гройсман уточнил, что "одним из инструментов достижения целей станет наработанный правительством пакет законопроектов, который приблизит стандарты жизни украинцев до европейского уровня". 

Читай также: Повышение цен на газ и тепло в 2016 было незаконным – Апелляционный суд

Он рассказал, что эти инициативы уже находятся в парламенте и должны быть рассмотрены как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что Кабмин спрогнозировал развитие экономики до 2022. Правительство одобрило два сценария развития экономики Украины на 2020-2022 года и спрогнозировало рост цен.

Поделись:
Теги: Кабмин, Владимир Гройсман, премьер-министр, пенсии, зарплата в украине, рост пенсий, рост зарплаты в украине, бюджет-2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.07.2019, 17:43
Оценка:  0
гость
В итоге разведёт и игра будет в одни ворота. У этой нации планы совсем другие..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь