Повышение цен на газ и тепло в 2016 было незаконным – Апелляционный суд

Иск Юлии Тимошенко к Кабмину и Нафтогазу удовлетворили.

Судебно-юридическая газета сообщила о том, что Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко к Кабинету министров и Нафтогазу, которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго.

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Суд решил, что постановление Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года было незаконным.

"Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло", – говорится в сообщении.

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Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны.

Суд признал, что тарифы на газ были необоснованны и незаконны. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Ранее сообщалось, что украинцам создали онлайн-калькулятор для подсчета справедливых тарифов. При помощи калькулятора граждане могут сами подсчитать, сколько денег им нужно платить за тепло и горячую воду.