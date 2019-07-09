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Повышение цен на газ и тепло в 2016 было незаконным – Апелляционный суд

Комментариев: 5
Иск Юлии Тимошенко к Кабмину и Нафтогазу удовлетворили.
Суд удовлетворил иск Тимошенко к Кабмину и Нафтогазу
Суд удовлетворил иск Тимошенко к Кабмину и Нафтогазу
sud.ua

Судебно-юридическая газета сообщила о том, что Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко к Кабинету министров и Нафтогазу, которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. 

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Суд решил, что постановление Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года было незаконным.

"Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло", – говорится в сообщении. 

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Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны.

Суд признал, что тарифы на газ были необоснованны и незаконны. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Ранее сообщалось, что украинцам создали онлайн-калькулятор для подсчета справедливых тарифов. При помощи калькулятора граждане могут сами подсчитать, сколько денег им нужно платить за тепло и горячую воду.

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Теги: Апелляционный суд, тарифы на газ, тарифы на тепло, тарифы 2016, Юлия Тимошенко, Кабмин, Нафтогаз
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  09.07.2019, 14:53
Оценка:  0
гость
интересно а кого накажут за незаконный грабеж народа Украины. делайте ставки все как всегда спустят на тормозах и гройсманы и порохоботты и цуценюки спокойно пройдут в парламент
гость  (аноним)  09.07.2019, 14:26
Оценка:  +1
гость
Давно пора НАФТОГАЗ приструнить
гость  (аноним)  09.07.2019, 14:10
Оценка:  +1
гость
Теперь отапливайте а мы платить не будем два года.
гость  (аноним)  09.07.2019, 14:09
Оценка:  +1
гость
Судей от мивины так раздуло?
SVN1    09.07.2019, 14:06
Оценка:  +2
SVN1
Автоматически теперь пересчитать переплаты от население и учесть данные суммы по каждому в новом отопительном сезоне.
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