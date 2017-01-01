Биржи США закрылись преимущественно в плюсе

Американский фондовый рынок во вторник, 9 июля, закрылся разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Индекс Dow Jones снизился на 0,08% – до 26783,76 пункта.

Читай также: В США на площадке SpaceX произошел пожар

Индекс S&P 500 прибавил 0,12% – до 2979,62 пункта.

NASDAQ увеличился на 0,54% – до 8141,73 пункта.

Ранее сообщалось, что в мире впервые за 10 лет уменьшилось число долларовых миллионеров. Первое место по числу долларовых миллионеров занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай.