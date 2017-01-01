Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Биржи США закрылись преимущественно в плюсе

Комментариев: 0
Американский фондовый рынок во вторник, 9 июля, закрылся разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Getty Images

Индекс Dow Jones снизился на 0,08% – до 26783,76 пункта. 

Читай также: В США на площадке SpaceX произошел пожар

Индекс S&P 500 прибавил 0,12% – до 2979,62 пункта.

NASDAQ увеличился на 0,54% – до 8141,73 пункта.

Ранее сообщалось, что в мире впервые за 10 лет уменьшилось число долларовых миллионеров. Первое место по числу долларовых миллионеров занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай.

Поделись:
Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь