Суд разблокировал большую приватизацию в Украине

Верховный суд отменил обеспечение в иске Грант Торнтон, который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации.

Фонд государственного имущества выиграл кассацию в Верховном суде, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников на Одесский припортовый завод, угольную компанию Краснолиманская, завод Электротяжмаш, Индар и Объединенную горно-химическую компанию. Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook в среду, 10 июля.

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По его данным, суд отменил обеспечение в иске компании Грант Торнтон, который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников.

После этого 8 июля Фонд госимущества направил в МЭРТ на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и когда будет согласование от этого ведомства и Министерства юстиции, то проект можно будет выносить на заседание правительства.

"Так, само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", – добавил Трубаров.

Ранее сообщалось, что ФГИ выставил на продажу все автостанции в Киеве. В собственности предприятия Киевпассервис находятся шесть автостанций в столице и 18 – в Киевской области.