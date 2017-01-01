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Суд разблокировал большую приватизацию в Украине

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Верховный суд отменил обеспечение в иске Грант Торнтон, который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации.
Верховный суд отменил обеспечение в иске компании Грант Торнтон
Верховный суд отменил обеспечение в иске компании Грант Торнтон
depositphotos.com

Фонд государственного имущества выиграл кассацию в Верховном суде, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников на Одесский припортовый завод, угольную компанию Краснолиманская, завод Электротяжмаш, Индар и Объединенную горно-химическую компанию. Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook в среду, 10 июля. 

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По его данным, суд отменил обеспечение в иске компании Грант Торнтон, который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников.

После этого 8 июля Фонд госимущества направил в МЭРТ на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и когда будет согласование от этого ведомства и Министерства юстиции, то проект можно будет выносить на заседание правительства.

"Так, само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", – добавил Трубаров.

Ранее сообщалось, что ФГИ выставил на продажу все автостанции в Киеве. В собственности предприятия Киевпассервис находятся шесть автостанций в столице и 18 – в Киевской области.

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Теги: приватизация, суд, ФГИ, Верховный Суд, Фонд госимущества
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