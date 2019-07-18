Новые мосты должны быть платными – Мининфраструктуры

Частных подрядчиков ищут, потому что у властей не хватает денег.

Заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью для Интерфакс-Украина сообщил, что Мининфраструктуры выступает за строительство в Украине платных мостов за счет частного подрядчика.

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"Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета.

Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику (Виталию Кличко это неоднократно предлагалось). Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд...", - сказал замминистра.

Он отметил, что сперва нужно перейти на платные дороги.

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"Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", - отметил Довгань.

Мининфраструктуры оценило, что всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) к 2030 году нужно заложить 50 млрд евро.

"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на 35 млрд евро из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - отметил замминистр.

Ранее сообщалось, что Укравтодор анонсировал 3 платные дороги в Украине. Трассы выбирали из 10 вариантов, однако у чиновников есть некоторые опасения на счет строительства.