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Кличко все еще недоплатил 121 млн грн за "стеклянный мост"

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Из 346 млн грн коммунальному предприятию Инженерный центр за работу выплатили пока только 225 млн грн.
Братья Кличко на открытии пешеходно-велосипедного моста в Киеве
Братья Кличко на открытии пешеходно-велосипедного моста в Киеве
facebook.com/Vitaliy.Klychko

Коммунальное предприятие Инженерный центр КГГА сообщило, что стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатый и Владимирская горка составляет 345804,5 тыс гривен (346 млн гривен), передают Украинские новости. 

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По состоянию на 17 июля, из общей суммы пока выплатили 224 млн 846,9 тыс грн, то есть недофинансированными остаются 120 млн 957,6 тыс грн.

"Согласно договорам подряда на выполнение строительных работ №172/18-279 от 07.12.2018 и на выполнение дополнительных строительных работ №172/19-135 от 12.06.2019 по объекту "Строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатый и Владимирская горка в Печерском и Шевченковском районах" стоимость строительных работ составляет 345804,5 тыс гривен. 

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На сегодняшний день профинансировано 224846,9 тыс гривен", - сказано в документе.

В ответе отмечается, что окончательный расчет будет проведен после проверки объемов и стоимости выполненных работ.

Киев еще должен 121 млн грн за новый мост
Киев еще должен 121 млн грн за новый мост
Украинские новости

Ранее сообщалось, что "стеклянный мост" Кличко является одним из самых дорогих "провальных" объектов инфраструктуры за 4 года. Самым дорогим "провальным" проектом за последние 4 года стал новый защитный саркофаг ЧАЭС за 2,1 млрд евро.

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Теги: мост Кличко, стеклянный мост, пешеходно-велосипедный мост, Виталий Кличко, мэр Киева
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.07.2019, 16:22
Оценка:  +1
гость
Треба проход по нему сделать платным, вот и гроши наберутся ... даже на замену стекол на ударопрочный поликарбонат
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