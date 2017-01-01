Гривна дешевеет: Курс валют на 19 июля

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке поднялся на 17 копеек – 26,04 грн/долл.

В обменниках утром, 19 июля, доллар можно купить по 26,1 грн/долл bigmir.net

На 19 июля, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2603,0049 гривны (+16,7962);

– 100 евро – 2919,5303 гривны (+19,0972).

Национальный банк Украины понизил курс гривны почти на 17 копеек – до 26,03 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 18 июля.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 16 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке поднялся на 17 копеек – 26,04 грн/долл.

Ранее сообщалось, что в НБУ уточнили, почему гривна укрепляется. Смолий утверждает, что политические факторы на курс валют не влияли.