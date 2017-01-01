"Не заработал, а подарили": Какой недвижимостью владеет Наливайченко

Валентин Наливайченко идет на выборы 21 июля 2019 года под третьим номером от партии Батькивщина.

После формального участия в выборах президента весной 2019 года, Валентин Наливайченко идет на выборы в парламент Украины под третьим номером политической партии Юлии Тимошенко Батькивщина.

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24 Канал проверил, какой недвижимостью владеет Наливайченко. В декларациях за 2018 год Валентин указал, что вместе с женой Еленой и дочерью Ольгой владеет квартирой в Киеве площадью 72,9 квадратных метра.

Еще в 2014 году Наливайченко указывал в декларации всего один участок земли на 10 соток. У жены и дочери Наливайченко недвижимости значительно больше. По данным реестра имущественных прав, в 2010 году жена получила в подарок квартиру площадью почти 400 квадратных метров и паркоместо в элитном жилом комплексе “Альпийский“.

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Кроме того, в 2015 году дочь Валентина Александровича в один день получила в подарок 4 земельных участка и еще один – его жена.

Земельные участки составили 2 га площади, а в подарок дочери они достались от семьи Бабич. Это девичья фамилия жены Наливайченко – Елены.

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Родственникам жены Наливайченко эти участки также достались бесплатно от государства через приватизацию в те времена, когда Валентин Александрович впервые руководил СБУ.

В жилом комплексе семьи Наливайченко также проживает нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее сообщалось о недвижимости Петра Порошенко: украинский Белый дом и вилла в Испании. При сравнении фото Белого дома и имения Порошенко в Козине под Киевом можно заметить много сходств.