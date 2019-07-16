Коллекция боеприпасов и подсолнухи во дворе: Недвижимость Яроша – фото

Дмитрий Ярош покинул Правый сектор и баллотируется на выборы 21 июля 2019 года.

Дмитрий Ярош редко приходит на заседания Верховной Рады и считается одним из самых яростных прогульщиков, однако, на выборы 21 июля 2019 года он идет под третьим номером от партии ВО Свобода.

Читай также: Квартиры жены и дача в Конча-Заспе: Недвижимость Гриценко – фото

24 Канал разузнали, где и как живет Дмитрий Ярош.

В декларациях Ярош указал, что в его собственности есть квартира площадью в 44,5 кв м в Каменском Днепропетровской области, а также 26% дома. Его жена имеет квартиру в том же городе в 53,9 кв м.

Дмитрий Ярош указал в декларации, что квартиру приобрел еще в 2009 году за 221 тыс грн.

Читай также: Более 7 га земли и квартира жены в Крыму: Недвижимость Смешко – фото

Ярош часто публикует фотографии своего дома в социальных сетях. Сам дом составляет площадь в 88,4 кв м, в котором проживают еще жена Ольга и сын Дмитрий. Две старшие дочери Анастасия и Ирина уже замужем, живут отдельно, часто приезжают в родительский дом погостить с внуками.

До недавнего времени в доме вместе с семьей сына жила мать Дмитрия, Ирина, однако в 2018 году ее не стало.

Дом построен буквой Г, там имеется гараж и несколько построек хозяйственного назначения. У Яроша есть огород, виноградная арка и фруктовые деревья. А во дворе у Дмитрия есть беседка и большая печь.

Читай также: Недвижимость Садового и его семьи: Всем жильем мэра Львова владеет жена

Дмитрий также имеет пса по имени Ларри и кота Немо. Кроме того, в его дворе есть выставка использованные на войне боеприпасов.

В интервью проекту “Сектор правды“ в 2015 году Ярош показал интерьер собственного дома. В частности, комнату мамы, где на стене висел ковер с иконой. В гостиной в Яроша встроенный камин, на стенах – картины с казаками, одна из них вышита бисером. Также там стоит клетка с попугаями сына.

Читай также: Дом в Конча-Заспе и земля на 6100 м2: Недвижимость Юлии Тимошенко - фото

О квартирах информации очень мало. Журналисты предполагают, что одна из квартир расположена по адресу Медицинская, 47, где на втором этаже проживали личные охранники депутата.

Смотри видео о том, как выглядит дом Дмитрия Яроша

Ранее сообщалось, что в декларации за 2017 год Сергей Тарута указал, что является владельцем 3 квартир в Киеве общей площадью 632,6 кв м, а также имеет нежилой дом площадью 556 кв м и офис в Киеве. Кроме того, у него есть квартира в Мариуполе площадью в 44,6 кв м.