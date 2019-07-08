Дом в Конча-Заспе и земля на 6100 м2: Недвижимость Юлии Тимошенко - фото

Тимошенко указала в декларациях о доходах за 2018 год, какой недвижимостью владеет.

За 20 лет политической деятельности в Украине Юлия Тимошенко дважды была премьер-министром, трижды претендовала на пост президента, а также седьмой раз участвует в парламентских выборах.

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Журналисты 24 Канала выяснили, какую недвижимость указала Юлия Владимировна в декларациях о доходах за 2018 год.

В декларациях Тимошенко указано, что проживает она в элитном поселке Козин под Киевом, но в арендованном доме на 588 кв м Татьяны Шараповой, двоюродной сестры.

Кроме самого особняка в Конча-Заспе под названием “Серебряный залив“, кандидат в президенты пользуется 4 смежными земельными участками общей площадью свыше 6100 квадратных метров.

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На одном из 4 участков расположен арендованный дом. Еще на одном участке площадью в 1862 кв м также есть дом. Оба участка записаны на кузину Тимошенко.

Остальные два участка записаны на Антонину Ульяхину – тетю Юлии Тимошенко, которая представляет Батькивщину в Днепропетровском облсовете.

По словам Юлии Тимошенко, она переписала свое имущество и дома в Козине на родственников, чтобы во времена Януковича это имущество не конфисковали.

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Журналист Украинской правды Сергей Лещенко еще в 2009 году показал фото домов семьи Тимошенко под Киевом и в Днепре, на которых видно, что территория одного из особняков выходит к водоему и даже имеет собственный пляж.

В имении в Конча-Заспе есть собственный выход на пляж Украинская правда

Тимошенко даже впустила активистов в 2014 к себе в дом, но показала только несколько комнат, включая прихожую, кухню и гостиную.

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На фото, которые появились в соцсетях, в интерьере дома заметны дорогая мебель, на стенах – картины и гобелены. На второй этаж поместья экс-премьер не захотела впускать активистов, сказала, что там “не убрано“.

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Ранее сообщалось о недвижимости Тягныбока: две квартиры и дом под Киевом. В декларациях Тягныбока ни дом, ни земельные участки не указаны.