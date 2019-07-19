Украина импортировала рекордное количество помидоров и огурцов

За шесть месяцев текущего года Украина импортировала 7 тыс тонн огурцов и 55 тыс тонн томатов.

Импорт в Украину огурцов и помидоров в январе-июне 2019 года установил абсолютный рекорд за последние 10 лет. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) в пятницу, 19 июля.

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"За шесть месяцев текущего года Украина импортировала 7 тыс. тонн огурцов и 55 тыс. тонн томатов, что соответственно на 38% и 15% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Интересно, что импорт как огурцов, так и томатов, за первую половину 2019 года, стал рекордным за последнее десятилетие", – говорится в сообщении.

В то же время, экспорт овощей закрытого грунта из Украины продолжает снижаться. В частности, поставки томатов за границу с начала года составляют всего 970 тонн, что в три раза меньше, чем в прошлом сезоне, а экспорт огурцов – 1,3 тыс. тонн, что почти в два раза меньше показателя января-июня 2018 года.

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"Такая тенденция на рынках огурцов и томатов объясняется тем, что Украина довольно долгий период была ориентирована на российский рынок, который после обострения политической ситуации между странами стал недоступным для украинских производителей. К тому же, украинским производителям довольно сложно конкурировать на внутреннем рынке с турецкой продукцией, поскольку затраты на газ и электроэнергию в Турцию намного ниже, чем в Украине", – рассказала директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Также отмечается, что основными импортерами украинских томатов и огурцов за шесть месяцев текущего года стали Беларусь и Польша – страны, которые, по данным ассоциации, в дальнейшем реэкспортируют украинскую продукцию.

Ранее сообщалось, что Украина расследует импорт товаров из трех стран. Комиссия проведет расследование импорта спичек и колесных дисков из России, Беларуси и Китая.