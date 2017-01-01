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Нацбанк наращивает покупку валюты на межбанке

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В 2019 году покупка валюты НБУ превысила ее продажу в 10 раз. С начала месяца регулятор купил 760 млн и ничего не продал.
НБУ скупает подешевевший доллар
НБУ скупает подешевевший доллар
Пресс-центр НБУ

Национальный банк за минувшую неделю купил на межбанке 261,2 миллиона долларов, что в 6,5 раза больше показателя неделей ранее. 

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Всего с начала месяца регулятор приобрел на межбанке 760,9 миллиона долларов и не продавал валюту.

В 2019 году покупка валюты НБУ превысила ее продажу на 2,168 миллиарда долларов, или в 10 раз.

Ранее сообщалось, что Нацбанк улучшил оценку роста экономики. В ближайшие три года экономика будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%. Прогноз по инфляции сохранен.

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Теги: валютный рынок, НБУ, Нацбанк, Межбанк
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