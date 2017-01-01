Британский фунт рухнул до двухлетнего минимума

Британская валюта дешевеет из-за опасений выхода страны из Евросоюза без какого-либо соглашения.

Британский фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в понедельник, 29 июля, из-за усиления опасений о выходе Великобритании из ЕС без соглашения, пишет Интерфакс.

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Так, в ходе торгов курс фунта стерлингов снизился до $1,2258 против $1,2382 в предыдущий рабочий день. К евро фунт торгуется в районе 1,1024 евро по сравнению с 1,1128 евро по итогам торгов в пятницу.

Стоимость евро находится в районе $1,1121 против $1,1128 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты составляет 120,82 иены по сравнению со 120,92 иены в четверг, курс доллара - 108,66 иены против 108,67 иены.

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Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,13%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,14%.

Ранее сообщалось, что реклама "жесткого" Brexit обойдется Британии в рекордную сумму. Это будет крупнейшая правительственная рекламная кампания со времен Второй мировой войны. В течение трех месяцев страна потратит около 100 млн фунтов стерлингов.