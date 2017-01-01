НАПК выявили проблемы в декларациях нардепа Кононенко и мэра Филатова

Кроме того, недостоверные сведения выявлены в декларациях еще у ряда чиновников.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили о том, что проверки информации из деклараций политиков и чиновников обнаружили ряд расхождений в данных.

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"Установлены признаки декларирования недостоверных сведений в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко, Днепровского городского головы Бориса Филатова, бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко, судьи Вышгородского районного суда Киевской области Людмилы Толкачовой, первого заместителя председателя Бориспольской райгосадминистрации Киевской области Руслана Садовского и председателя Заставнивского районного совета Черновицкой области Сергея Капицкого", - рассказали в НАЗК.

Так, например, Кононенко в 2015 году подал данные с неправильной стоимостью акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, а также двух иностранных компаний.

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Кроме того, он не задекларировал полученный доход члена семьи – невестки. Общая сумма недостоверных сведений составляет почти 7,6 млн грн.

В свою очередь, Филатов в 2016 и 2017 годах не отразил информацию про земельный участок, мотоцикл и судно, которые принадлежат ему на праве собственности, а также другие сведения. НАПК оценили незадекларированное имущество стоимостью более 1 млн грн.

Претензии к Диденко касаются доходов от финансовой помощи и дивидендов на общую сумму в почти 4 млн гривен. Толкачева, по версии агентства, "забыла" про дома и доходы своих родственников в размере 790 тыс гривен.

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Садовский должен объяснить отсутствие в декларации земли и корпоративных прав, зарегистрированных на его жену – эти активы оценены в свыше 1,6 млн гривен. А к Капицкому есть похожие вопросы, однако на значительно большую сумму – 8,5 млн гривен.

"О обнаруженных признаках уголовных правонарушений сообщено в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию", - заверили в НАЗК.

Ранее сообщалось, что нардепы из Самопомочи и Видродження пойманы на сокрытии 200 млн грн. Народные избранники пытались скрыть факт владения имуществом.