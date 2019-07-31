В Украине перестанут выпускать сыр "фета"

Украинские производители сыра "фета" будут вынуждены отказаться от этого названия молочного продукта, поскольку это является защищенным географическим обозначением.

Украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета". От этого названия придется отказаться, так как оно является защищенным географическим указанием. Об этом сообщили эксперты сообщества Geographical Indications in Ukraine / Географические указания в Украине на официальной странице в Facebook.

Читай также: Только торты Roshen можно перевязывать красной лентой - суд

"Фету в Украине производят около 20 предприятий. Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием", – говорится в сообщении.

Сейчас, по данным специалистов, представители Минагрополитики, торговых сетей и производителей начали изучение опыта других стран и разработку продуктового досье, а также нового названия продукта.

Ранее сообщалось, что херсонский арбуз планируют запатентовать. Географические указания вскоре могут также получить гуцульская брынза и мелитопольская черешня.