Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине перестанут выпускать сыр "фета"

Комментариев: 1
Украинские производители сыра "фета" будут вынуждены отказаться от этого названия молочного продукта, поскольку это является защищенным географическим обозначением.
Для продукта придется придумать другое название
Для продукта придется придумать другое название
Getty Images

Украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета". От этого названия придется отказаться, так как оно является защищенным географическим указанием. Об этом сообщили эксперты сообщества Geographical Indications in Ukraine / Географические указания в Украине на официальной странице в Facebook

Читай также: Только торты Roshen можно перевязывать красной лентой - суд

"Фету в Украине производят около 20 предприятий. Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием", – говорится в сообщении.

Сейчас, по данным специалистов, представители Минагрополитики, торговых сетей и производителей начали изучение опыта других стран и разработку продуктового досье, а также нового названия продукта.

Ранее сообщалось, что херсонский арбуз планируют запатентовать. Географические указания вскоре могут также получить гуцульская брынза и мелитопольская черешня.

Поделись:
Теги: Украина, сыр, название, молочная продукция, фета, сыр фета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.07.2019, 11:03
Оценка:  0
гость
Назовём "Фима" - ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь