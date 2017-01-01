Курс валют на 22 августа: гривна вновь дешевеет

Нацбанк опустил гривну на четыре копейки по отношению к доллару и на 15 копеек по отношению к евро.

Национальный банк Украины на 22 августа 2019 года повысил курс гривны на семь копеек – до 25,20 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 21 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

Читай также: Счетная палата: Укрепление гривны снижает госдолг

– 100 долларов США – 2520,4427 гривны (+7,3127);

– 100 евро – 2798,6996 гривны (+15,1568).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 3 копейки до 25,15 гривен за доллар, курс в покупке до 25,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 27,91 гривен за евро.

Напомним, в предыдущий банковский день Нацбанк повысил курс гривны на четыре копейки.