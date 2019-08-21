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Счетная палата: Укрепление гривны снижает госдолг

Комментариев: 3
Благодаря ревальвации украинской валюты госдолг сократился на 66 миллиардов гривен за полгода.
Укрепленеи гривны благоприятно влияет на госдолг, говорят в Счетной палате
Укрепленеи гривны благоприятно влияет на госдолг, говорят в Счетной палате
Пресс-центр НБУ
Укрепление гривны в 2019 году привело к уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга на 66 млрд грн - до 2,1 трлн грн. Об этом во вторник, 20 августа, написал в Facebook председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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“По итогам первого полугодия ситуация с выполнением государственного бюджета неплохая. Укрепление гривны привело к уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга на 66 млрд грн - до 2,1 грн“, - написал Пацкан.

Однако он отметил, что существуют и определенные риски.

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“Да, правительство за полгода распределил уже 73% общего объема резервного фонда. При этом почти три четверти выделенных средств направлены для временного решения насущных проблем угольной отрасли, в основном на выплату зарплаты шахтерам. Принятие таких решений усиливает риски нехватки средств резервного фонда на непредвиденные расходы, прежде всего ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций“, - отметил Пацкан.


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Теги: гривна, курс валют, госдолг, Счетная палата, курс гривны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.08.2019, 14:44
Оценка:  0
гость
Но еще и ухудшает конкурентоспособность украинских товаров на европейском рынке.
гость  (аноним)  21.08.2019, 14:40
Оценка:  0
гость
Еще бы выплачивали этот долг пользуясь случаем... Но только если сделают платежи сверх порога зависимости от МВФ - получите финансовый кризис.
Peyot    21.08.2019, 14:38
Оценка:  0
Peyot
раскажите эти байки когда зимой будет 35 и немцы вам с барского плеча продадут газ из СП2 и еще дадут кредит ... сцыкуны сделали сами себя еще раз!!!!
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