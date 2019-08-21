Счетная палата: Укрепление гривны снижает госдолг

“По итогам первого полугодия ситуация с выполнением государственного бюджета неплохая. Укрепление гривны привело к уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга на 66 млрд грн - до 2,1 грн“, - написал Пацкан.

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Однако он отметил, что существуют и определенные риски.

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“Да, правительство за полгода распределил уже 73% общего объема резервного фонда. При этом почти три четверти выделенных средств направлены для временного решения насущных проблем угольной отрасли, в основном на выплату зарплаты шахтерам. Принятие таких решений усиливает риски нехватки средств резервного фонда на непредвиденные расходы, прежде всего ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций“, - отметил Пацкан.