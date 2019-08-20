В НБУ назвали причины ускорения роста экономики
Драйверами ускорения роста экономики Украины во втором квартале 2019 года стали торговля и сельское хозяйство. Об этом во вторник, 20 августа, написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.
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Данилишин отметил две ключевые составляющие динамики ВВП Украины.
“Первая - рост розничного товарооборота: на 10,3% январь-июнь текущего года к соответствующему периоду 2018 года и на 7,8% во II квартале 2019 года в сравнении с II кварталом прошлого года“, - написал он.
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Данилишин считает, что в немалой степени это связано с ростом доходов населения. По итогам июня средняя номинальная зарплата выросла на 8,1 % в годовом измерении.
“Однако достаточно длительный период рост зарплат, который наблюдается в нашей стране, указывает на то, что без повышения производительности и эффективности труда повышение зарплат может затормозиться, если и совсем не прекратиться. Тем более, что одной из причин роста зарплат является массовая трудовая миграция, потенциал которой, вероятно, подошел к черте“, - отметил он.
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В связи с этим Данилишин задается вопросом, как долго сельское хозяйство сможет оставаться основным триггером экономического роста Украины.
В то же время, индекс промышленной продукции за январь-июнь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировал очень скромный показатель, составив 100,5%. “Рост на 0,5% не особо впечатляет“, - отметил глава Совета НБУ.
Подводя итоги Данилишин констатировал, что, несмотря на довольно приличные темпы экономической динамики Украины, к качеству роста остаются серьезные вопросы.
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Ранее в Нацбанке заявили, что во втором полугодии 2019 года экономика Украины будет выглядеть немного лучше, чем ожидалось.
Как известно, в 2018 году рост экономики Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и побил рекорд за семь лет.
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