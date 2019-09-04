Украина вернула МВФ кредит 2014 года

Наша страна рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by.

Отечественная финансовая система может немного перевести дух. Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, которая была начата пять лет назад, в 2014 году. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию от Нацбанка Украины.

Последним траншем пришлось заплатить 156,4 миллиона долларов.

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При этом стоит напомнить, что это всего лишь один кредит, по которому нашей стране уже далось рассчитаться. Тем временем, сейчас Украина работает с МВФ по еще одной программе stand-by.Об этом напоминал и секретарь СНБО Александр Данилюк во время недавнего визита представителей МВФ в нашу страну.

Кроме того, глава Совета НБУ Богдан Данилишин отметил, что следующего транша от МВФ нам следует ожидать не ранее чем в сентябре-октябре - после того, как будет сформировано новое правительство.



Напомним, что в дальнейшем Украина намерена завершить сотрудничестьво с МВФ. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, которая надеется, что через несколько лет нашей стране удастся выбраться из долговой зависимости перед МВФ.

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