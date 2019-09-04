Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина вернула МВФ кредит 2014 года

Комментариев: 2
Наша страна рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by.
Украина рассчиталась с МВФ по программе 2014 года
Украина рассчиталась с МВФ по программе 2014 года
https://www.flickr.com

Отечественная финансовая система может немного перевести дух. Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, которая была начата пять лет назад, в 2014 году. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию от Нацбанка Украины.
Последним траншем пришлось заплатить 156,4 миллиона долларов. 

Читай также: Украина выплатит по долгам $1 млрд за месяц


При этом стоит напомнить, что это всего лишь один кредит, по которому нашей стране уже далось рассчитаться. Тем временем, сейчас Украина работает с МВФ по еще одной программе stand-by.Об этом напоминал и секретарь СНБО Александр Данилюк во время недавнего визита представителей МВФ в нашу страну.
Кроме того, глава Совета НБУ Богдан Данилишин отметил, что следующего транша от МВФ нам следует ожидать не ранее чем в сентябре-октябре - после того, как будет сформировано новое правительство.
 

Напомним, что в дальнейшем Украина намерена завершить сотрудничестьво с МВФ. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, которая надеется, что через несколько лет нашей стране удастся выбраться из долговой зависимости перед МВФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
 

Поделись:
Теги: МВФ, кредит, stand by
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.09.2019, 13:38
Оценка:  0
гость
Можно бы обрадоваться, если не вспоминать о реструктурированных кредитах до 2014 года, которые нужно выплатить до 2035 года и % на них набегают
гость  (аноним)  04.09.2019, 12:58
Оценка:  -1
гость
В ноябре финальное рассмотрение апелляции укралины по "бондам яныка" Либо лондонский клуб (гарант) выплатит, либо свиды. Как думаете, кто?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь