От начала года ВВП Украины вырос на 4%

За 7 месяцев 2019 года ВВП вырос на 4%, а к общегодово рост Минэкономики оценивает на уровне 3%.

За семь месяцев 2019 года, несмотря на выборы и кардинальную смену власти, ВВП в Украине вырос на 4% (+/-0,2%). Такую отрадную тенденцию фиксирует в своем отчете Министерство экономического и социального развития.

При этом в первом полугодии был зафиксирован прирост величиной в 3,6%.

В частности, существенно ускорился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП). По итогам семи месяцев он достиг 3,7% (за первое полугодие его рост составил 2,4%). Этого удалось достичь благодаря увеличению производства всех, без исключения, агрегированных видов экономической деятельности. При этом наиболее высокие темпы прироста продемонстрировали аграрная отрасль и строительная.

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Однако к окончанию года, согласно прогнозам, следует ожидать снижения СИП - в первую очередь из-за плохого урожая сельхозкультур.

“Ожидается, что темп роста СИП будет замедляться в основном из-за меньшего урожая отдельных с/х культур, что нивелирует улучшение ожиданий относительно увеличения объемов урожая зерновых и положительное влияние дальнейшего развития животноводства“, - говорится в обзоре от Минэкономики.

Однако этот процесс будет отчасти компенсироваться благодаря благоприятным тенденциям в других отраслях народного хозяйства. К ним можно отнести активизацию некоторых промышленных предприятий, приток инвестиций в экономику, увеличение объемов транспортных перевозок и торговли, неплохой спрос на некоторые украинские товары на внешних рынках, а также рост платежеспособности населения. Поэтому по итогам года прогнозируют рост СИП в районе 3% (+/-0,2%).