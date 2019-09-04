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От начала года ВВП Украины вырос на 4%

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За 7 месяцев 2019 года ВВП вырос на 4%, а к общегодово рост Минэкономики оценивает на уровне 3%.
Минекономики отчиталось о 4-процентном росте ВВП
Минекономики отчиталось о 4-процентном росте ВВП
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За семь месяцев 2019 года, несмотря на выборы и кардинальную смену власти, ВВП в Украине вырос на 4% (+/-0,2%). Такую отрадную тенденцию фиксирует в своем отчете Министерство экономического и социального развития.  

При этом в первом полугодии был зафиксирован прирост величиной в 3,6%.

В частности, существенно ускорился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП). По итогам семи месяцев он достиг 3,7% (за первое полугодие его рост составил  2,4%). Этого удалось достичь благодаря увеличению производства всех, без исключения, агрегированных видов экономической деятельности. При этом наиболее высокие темпы прироста продемонстрировали аграрная отрасль и строительная.  

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Однако к окончанию года, согласно прогнозам, следует ожидать снижения СИП - в первую очередь из-за плохого урожая сельхозкультур.

“Ожидается, что темп роста СИП будет замедляться в основном из-за меньшего урожая отдельных с/х культур, что нивелирует улучшение ожиданий относительно увеличения объемов урожая зерновых и положительное влияние дальнейшего развития животноводства“, - говорится в обзоре от Минэкономики.

Однако этот процесс будет отчасти компенсироваться благодаря благоприятным тенденциям в других отраслях народного хозяйства. К ним можно отнести активизацию некоторых промышленных предприятий, приток инвестиций в экономику, увеличение объемов транспортных перевозок и торговли, неплохой спрос на некоторые украинские товары на внешних рынках, а также рост платежеспособности населения. Поэтому по итогам года прогнозируют рост СИП в районе 3% (+/-0,2%). 

 

Напомним, ранее мы писали, что украинские заробитчане увеличили ВВП Польши на 0,5%. Так оценил взнос наших работников в экономику соседней страны Нацбанк Польши. 

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Теги: экономика, Минэкономики, ВВП, экономика Украины
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Источник: bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.09.2019, 23:29
Оценка:  +3
гость
Какой-то настоящий нацист ниже в комментах на какашки исходит,
БМ такое теперь только поощряет, не реагирует абсолютно.
Благо владелец в России сам сидит.
бельгиец  (аноним)  04.09.2019, 17:16
Оценка:  -6
бельгиец
Свинорылым даже коренной х()хол Саакашвили давно(!) сказал:вы плебеи отстали!! Ваша экономика 93года.
Это было при Порохе.
А теперь, СВИНЬИ, вы живёте хуже молдаван!!!!!
Нищеброды, вы от "хорошей" жизни у пшеков унитазы моете...
Хохлорабам осталось только землю продать!!!!
Сало Укропии!!
Геям Сало!
Via_dolorosa    05.09.2019, 09:34
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Тебя что бешеные собаки покусали--- ватное отродье. У тебя расия наладом дышит, вся обложена санкциями и русофобией, а ты про Украину которую вам уже не достать.
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