Украинцы увеличили ВВП Польши в среднем на 0,5%: Инфографика

Украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП.

0,3-0,9% к росту ВВП в год дает приток рабочих из Украины depositphotos.com

Экономисты банка Citi Handlowy оценили вклад иммигрантов, в том числе украинских, в рост ВВП Польши составил в среднем 0,5% в год в течение последних пяти лет, передает Европейская правда со ссылкой на Business Insider Polska.

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Больше всего польская экономика смогла получить благодаря работникам из-за рубежа в 2017 году - почти 1% роста. По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП.

"Конечно, не то чтобы общее предложение рабочей силы выросло лишь благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП в год дает приток рабочих из Украины", - говорят аналитики.

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Однако, Польше этого недостаточно, а кадровики прогнозируют рост нехватки рабочей силы и призывают облегчить правила трудоустройства украинцев.

Экономисты Citi Handlowy, в свою очередь, утверждают, что поток иммиграции уже начал ослабевать. Учитывая это, а также большее открытие Германии для новых мигрантов, в последующие годы можно ожидать уменьшения количества иностранных работников в Польше, прогнозируют они.

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По их словам, риск внезапного оттока иммигрантов оценивается как низкий.

"Мы ожидаем сокращения количества работников не из стран-членов ЕС примерно на 5-10% в 2020 году", - подсчитывают эксперты.

Поток иммиграции в Польшу уже начал ослабевать Европейская правда

Ранее сообщалось, что украинцы вдвое быстрее скупают квартиры в Польше. Польская недвижимость считается одной из самых дешевых в Европе.