Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Фирташ уже не будет монополистом на рынке удобрений, - Антимонопольный комитет

Комментариев: 0
Будучи фактическим единоличным владельцем на отечественном рынке удобрений, опальный украинский олигарх не раз злоупотреблял своим монопольным положением.
Дмитрий Фирташ уже не монополист на рынке удобрений
Дмитрий Фирташ уже не монополист на рынке удобрений
/www.facebook.com/photo

Суд вынес решение о принудительном разделении предприятий по производству удобрений, находящихся в собственности Дмитрия Фирташа. Такое решение, после нескольких переносов рассмотрения этого вопроса, вынес Антимонопольный комитет Украины, сообщает Громадське.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого могут экстрадировать из Австрии в США, несмотря на уголовное преследование, остается одним из богатейших людей Украины. Его собственность присутствует во многих отраслях народного хозяйства. В частности, в производстве удобрений его компания Group DF, объединяющая несколько крупных профильных  предприятий,   занимает монопольное положение. Причем владелец компании не гнушался использовать это положение. Наиболее  ярко это проявилось в период, когда украинское правительство запретило покупку минудобрений в России. Тогда предприятия Фирташа взвинтили цены на отечественный продукт до небес.

Читай также: Антимонопольный комитет возбудил дело против 18 облгазов Фирташа

Еще в июне этого года Антимонопольный комитет обнаружил признаки злоупотребления монопольным положением у компании Group DF. Тогда же стали поговаривать о том, что монополиста могут не только оштрафовать, но и заставить разделить компанию на отдельные предприятия. И сегодня, наконец, этот замысел был воплощен АМКУ.

Читай также: Верховный суд Австрии разрешил экстрадировать Фирташа в США

Теперь предприятия ПАО «Азот», ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ЧАО «Ривнеазот», ООО «НФ Трейдинг Украина» будут разделены. Кроме этого, АМКУ решил штрафовать последнее из них на сумму в 107 миллионов гривен.

Напомним, что в июне этого года украинские топ-чиновники летали в Вену, чтобы поздравить Фирташа с днем рождения. Для гостей на празднике “зажигала“ Таисия Повалий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Дмитрий Фирташ, удобрения, компания, АМКУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь