Фирташ уже не будет монополистом на рынке удобрений, - Антимонопольный комитет

Будучи фактическим единоличным владельцем на отечественном рынке удобрений, опальный украинский олигарх не раз злоупотреблял своим монопольным положением.

Суд вынес решение о принудительном разделении предприятий по производству удобрений, находящихся в собственности Дмитрия Фирташа. Такое решение, после нескольких переносов рассмотрения этого вопроса, вынес Антимонопольный комитет Украины, сообщает Громадське.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого могут экстрадировать из Австрии в США, несмотря на уголовное преследование, остается одним из богатейших людей Украины. Его собственность присутствует во многих отраслях народного хозяйства. В частности, в производстве удобрений его компания Group DF, объединяющая несколько крупных профильных предприятий, занимает монопольное положение. Причем владелец компании не гнушался использовать это положение. Наиболее ярко это проявилось в период, когда украинское правительство запретило покупку минудобрений в России. Тогда предприятия Фирташа взвинтили цены на отечественный продукт до небес.

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Еще в июне этого года Антимонопольный комитет обнаружил признаки злоупотребления монопольным положением у компании Group DF. Тогда же стали поговаривать о том, что монополиста могут не только оштрафовать, но и заставить разделить компанию на отдельные предприятия. И сегодня, наконец, этот замысел был воплощен АМКУ.

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Теперь предприятия ПАО «Азот», ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ЧАО «Ривнеазот», ООО «НФ Трейдинг Украина» будут разделены. Кроме этого, АМКУ решил штрафовать последнее из них на сумму в 107 миллионов гривен.

Напомним, что в июне этого года украинские топ-чиновники летали в Вену, чтобы поздравить Фирташа с днем рождения. Для гостей на празднике “зажигала“ Таисия Повалий.

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