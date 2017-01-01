Укрзализниця готовится жить по-новому, - Евгений Кравцов

Итогом встречи главы Укрзализныци Евгения Кравцова и нового министра инфраструктуры Владислава Криклия стал анонс кардинальных перемен в службе главного перевозчика страны.

Два руководителя говорили между собой о том, как преодолеть масштабную коррупцию в Укрзализнице и обеспечить максимальную прозрачность всех закупок, которые осуществляет предприятие. Об итогах первого общения Евгений Кравцов написал в своем аккаунте Фейсбук.

Глава Укрзализницы пишет о том, что его предприятие слишком огромное и разветвленное для того, чтобы руководить процессами, которые в нем происходят, в ручном режиме. Вместе с тем, коррупционные поползновения руководителей отдельных подразделений требуют его постоянного вмешательства.

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«Мне надоело читать сообщения СМИ о непонятных тендерах и лично их отменять. Такой объем закупок не может координироваться в ручном режиме. Это хорошо, что мы реагируем на сигналы от общественности, но плохо, что даем им поводы», - пишет Евгений Кравцов.

Судя по тональности написанного, он вполне удовлетворен встречей с Владиславом Криклием. Министр дал ему зеленый свет для наведения порядка в области закупок. Для того, чтобы сделать их максимально прозрачными, создадут общественный совет. В него пригласят представителей СМИ и общественности. Уже через несколько недель глава Укрзализныци обещает представить разработанную стратегию реформирования закупок.

Мы также сообщали, что глава Укрзализныци отметил закупку супердорогих вышиванок и рушников. Тогда же он поручил произвести полный аудит процедуры закупок, осуществляемых Укрзализныцей.

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