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Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн

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После огласки скандального тендера компания отменила покупку супердорогих рушников и вышиванок.
Укрзализныця отказалась от скандального тендера
Укрзализныця отказалась от скандального тендера
zn.ua

Председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов отменил закупку вышиванок и вышитых полотенец на 1,53 млн гривен. Об этом в четверг, 1 августа, он написал на своей странице в Facebook

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Кравцов также поручил провести аудит филиала Центра сервисного обеспечения, который объявил тендер.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала Центра сервисного обеспечения, который славится удивительными заказами. Срок - один месяц ", - написал Евгений Кравцов.

Напомним, сегодня сообщалось, что филиал Центра сервисного обеспечения Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен.

В частности, компания должна была заплатить 711 000 гривен за 200 полотенец (по 3,6 тысячи за штуку). При этом, на популярном сайте вышивки самое дорогое полотенце ручной работы стоит до 1200 гривен.

К слову, аналогичная ситуация произошла неделей ранее, когда после огласки тендера глава Укрзализныци отменил закупку стаканов по две тысячи гривен.

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Теги: коррупция, скандал, тендер, вышиванка, Укрзализныця
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