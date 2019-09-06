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Скоро весь пассажирский транспорт Киева останется без кондукторов

Комментариев: 2
Городской пассажирский транспорт столицы полностью переходит на автоматизированную систему оплаты.
Скоро киевский транспорт останется без кондукторов
Скоро киевский транспорт останется без кондукторов
depositphotos.com

С 1 ноября коммунальное предприятие Киевпастранс увольняет всех кондукторов, работающих в муниципальном транспорте. Об этом сообщила администрация коммунального предприятия в ответ на запрос издания КиевVласть.

В информации, в частности, говорится, что будут уволены 1088 контролеров-кассиров, работающих в городском транспорте. При этом сокращение штатных должностей будет еще больше – 1767.  

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Такое тотальное увольнение персонала связано с тем, что с 1 ноября потребность в работе кондукторов отпадет. Столица полностью переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. Теперь пользоваться киевским  транспортом можно будет только за безналичный расчет. Либо оплачивать проезд Е-билетом, либо  карточкой киевлянина, либо карточкой метро. Кстати, последняя тоже скоро будет изъята из пользования.

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Киевская власть внедрила Единый электронный билет, который будет служит платежным средством во всех видах городского электротранспорта: троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере.

Администрация предприятия также обращает внимание, что все кондукторы были заранее, в установленные законом сроки, предупреждены  об увольнении. Им всем будет выплачено выходное пособие. Кроме того, некоторым увольняемым работникам предлагают занять другие вакансии, имеющиеся на предприятии.

Ранее мы писали о том, как влияет на стоимость проезда в столице воровство водителей. Очевидец запечатлел на видео, как водители автобуса сливали бензин.

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Теги: Киев, пассажирский транспорт, кондукторы
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Комментариев (2)
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KIBARG    06.09.2019, 19:33
Оценка:  -2
KIBARG
А с безоаботицей что делать будем?
гость  (аноним)  06.09.2019, 19:08
Оценка:  0
гость
Ага, посмотрим как эта система работать будет - в скорстном трамвае бывало элетронные компостеры дуба врезали, бегаешь по салону ищешь где закомпоссровать. В час пик нереально. А как контроль производить?
Короче, очередное отмывание денег.
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