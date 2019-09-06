Скоро весь пассажирский транспорт Киева останется без кондукторов

Городской пассажирский транспорт столицы полностью переходит на автоматизированную систему оплаты.

С 1 ноября коммунальное предприятие Киевпастранс увольняет всех кондукторов, работающих в муниципальном транспорте. Об этом сообщила администрация коммунального предприятия в ответ на запрос издания КиевVласть.

В информации, в частности, говорится, что будут уволены 1088 контролеров-кассиров, работающих в городском транспорте. При этом сокращение штатных должностей будет еще больше – 1767.

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Такое тотальное увольнение персонала связано с тем, что с 1 ноября потребность в работе кондукторов отпадет. Столица полностью переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. Теперь пользоваться киевским транспортом можно будет только за безналичный расчет. Либо оплачивать проезд Е-билетом, либо карточкой киевлянина, либо карточкой метро. Кстати, последняя тоже скоро будет изъята из пользования.

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Киевская власть внедрила Единый электронный билет, который будет служит платежным средством во всех видах городского электротранспорта: троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере.

Администрация предприятия также обращает внимание, что все кондукторы были заранее, в установленные законом сроки, предупреждены об увольнении. Им всем будет выплачено выходное пособие. Кроме того, некоторым увольняемым работникам предлагают занять другие вакансии, имеющиеся на предприятии.

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