МВФ назвал объем фиктивных инвестиций в мире

Фиктивные инвестиции составляют почти 40% от всего мирового объема прямых иностранных инвестиций.

Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными. Их сумма сравнима с совокупным годовым объемов ВВП Китая и Германии. Об этом говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.

Указано, что фиктивные ПИИ составляют почти 40% от всего мирового объема прямых инвестиций. Эта сумма выросла на 10% менее чем за десятилетие.

Читай также: “Неожиданно и приятно“: Украине повысили кредитный рейтинг Как отмечается в исследовании, значительная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в известных налоговых убежищах: Люксембурге, Нидерландах (в этих двух странах сосредоточена почти половина объема фиктивных ППИ), Гонконге, на Британских Виргинских островах, Бермудских островах, Каймановых островах, в Швейцарии, Ирландии и Маврикии.

По большей части сосредоточение фиктивных ПИИ именно в этих местах связано c обдуманной политической стратегией, которая заключается в привлечении как можно большего количества иностранных инвестиций, в частности, благодаря нулевой или очень низкой ставке корпоративного налога, отмечают эксперты.

В качестве примера авторы исследования приводят Люксембург с населением 600 тысяч человек. В этой стране на одного жителя, по статистике, приходится 6,6 млн долларов прямых иностранных инвестиций (в общем, это 4 трлн долларов в год). Это столько же, сколько приходится инвестиций на США, и больше, чем на Китай.

При этом, такие объемы инвестиций никак не влияют на уровень благосостояния жителей страны.

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Как отмечают исследователи, несмотря на то, что основная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в небольшой группе стран, этот феномен характерен для всех экономик. Многие страны вкладывают средства в компании-пустышки за рубежом и получают от них существенные инвестиции.

Напомним, что министр финансов Оксана Маркарова рассчитывает на то, что кредит, который мы должны получить в этом году, будет последним займом Украины у МВФ. Она надеется, что нашей стране удастся погасить свои старые долги и больше не брать новых.

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