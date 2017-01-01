IВAN задерживается: Внедрение международного стандарта могут перенести
Отечественная банковская система может оказаться не готова к тотальному переходу на международный стандарт банковских счетов клиентов, который запланирован на 1 ноября, сообщает УНІАН, ссылаясь на слова заместителя главы НБУ Сергея Холода.
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Замглавы НБУ говорит, что пока дата перехода украинских банков на стандарт IВAN остается прежней. Однако может так случиться, что некоторые финансовые учреждения не будут готовы к этому сроку. В таком случае, срок перехода придется отодвинуть.
Вероятней всего, его могут перенести на два месяца, и тогда всеобщий переход состоится уже с нового года.
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«Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть, удлинения срока», - заметил Сергей Холод.
Напомним, что уже с 5 августа отечественные банки открывают клиентам новые счета уже только по стандарту IВAN. Номер такого счета состоит из 29 символов.
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