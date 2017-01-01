IВAN задерживается: Внедрение международного стандарта могут перенести

Украинские банки могут не перейти с 1 ноября на международный стандарт счетов клиентов IВAN .

Банки могут не успеть перейти на международный стандарт depositphotos.com

Отечественная банковская система может оказаться не готова к тотальному переходу на международный стандарт банковских счетов клиентов, который запланирован на 1 ноября, сообщает УНІАН, ссылаясь на слова заместителя главы НБУ Сергея Холода.

Читай также: НБУ: Банки будут принимать платежи круглосуточно

Замглавы НБУ говорит, что пока дата перехода украинских банков на стандарт IВAN остается прежней. Однако может так случиться, что некоторые финансовые учреждения не будут готовы к этому сроку. В таком случае, срок перехода придется отодвинуть.

Вероятней всего, его могут перенести на два месяца, и тогда всеобщий переход состоится уже с нового года.

Читай также: Время скупать “зелень“: Доллар продолжает пасовать перед гривной

«Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть, удлинения срока», - заметил Сергей Холод.

Напомним, что уже с 5 августа отечественные банки открывают клиентам новые счета уже только по стандарту IВAN. Номер такого счета состоит из 29 символов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram