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"Что это было?": Глава ПриватБанка прокомментировал обыски

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Глава ПриватБанка Петр Крумханзл заявил о том, что правление готово "защищать положительные реформы, которые состоялись с 2016 года".
Петр Крумханзл
Петр Крумханзл
Фейсбук ПриватБанка

Глава ПриватБанка Петр Крумханзл прокомментировал обыски в ПриватБанке словами: “Что это было? Почему в три офиса банка приезжает с обыском полицейский отряд вооруженных спецназовцев? Кому это выгодно“.

Об этом глава правления сообщил на пресс-конференции.

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Петр Крумханзл заявил о том, что правление банка беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов. По его словам, ПриватБанк “выполняет все нормы закона и готов бороться за справедливость в судах“.

Прежде всего хочу успокоить клиентов и сотрудников. Банк работает как обычно – подчеркнул глава ПриватБанка

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“Надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка. Мы открыто информируем обо всем, что происходит в банке и с банком“ – отметил он.

Ранее сообщалось о том, что полиция обыскивает Приватбанк. Обыск связывают с одним из договоров, который заключил Приватбанк.

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Теги: ПриватБанк, обыски, Петр Крумханзл
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