Мининфраструктуры вернет Укрзализныцю себе и запустит частную тягу
Министерство инфраструктуры вернет в свое управление Укрзализныцю. Об этом заявил министр Владислав Криклий на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.
По словам министра, с данным вопросом уже ознакомлен Алексей Гончарук.
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“Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем“, - отметил он.
По словам Криклия, “изменения в положение Об Укразлизныце будут внесены в ближайшее время“.
Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад, - отметил он
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Также министр заявил об амбициозной задаче – уже до конца 2019 года запустить пилот частной тяги. Криклий называет это решение позитивным, так как “Укрзализныця в последние годы не способна обеспечить себя необходимым количеством подвижного состава“.
“С масштабным проектом по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить “Укрзализныцю“ и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации“, - сказал Криклий.
Интересный факт: Частная тяга коснется грузовых поездов. Конкретный участок следования министр не назвал, так как “есть несколько вариантов“
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Накануне сообщалось, что Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн после обнародования скандального тендера в СМИ.
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