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Мининфраструктуры вернет Укрзализныцю себе и запустит частную тягу

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о возвращении Укразализныци в свое министерство.
Министр Владислав Криклий
Министр Владислав Криклий
Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры вернет в свое управление Укрзализныцю. Об этом заявил министр Владислав Криклий на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.

По словам министра, с данным вопросом уже ознакомлен Алексей Гончарук.

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“Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем“, - отметил он.

По словам Криклия, “изменения в положение Об Укразлизныце будут внесены в ближайшее время“.

Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад, - отметил он

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Также министр заявил об амбициозной задаче – уже до конца 2019 года запустить пилот частной тяги. Криклий называет это решение позитивным, так как “Укрзализныця в последние годы не способна обеспечить себя необходимым количеством подвижного состава“.

“С масштабным проектом по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить “Укрзализныцю“ и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации“, - сказал Криклий.

 

Интересный факт: Частная тяга коснется грузовых поездов. Конкретный участок следования министр не назвал, так как “есть несколько вариантов“

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Накануне сообщалось, что Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн после обнародования скандального тендера в СМИ.

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Теги: Укрзализныця, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, частная тяга
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    12.09.2019, 17:22
Оценка:  0
zadneprohodchik
понятно , ато омелян нихнена не мог сделать с инфаструктурой за 5 лет
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